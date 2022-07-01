Снять боль без лекарств: изобретён необычный растворимый имплант

Биосовместимый, водорастворимый имплант работает, мягко оборачивая нервы, чтобы вызвать онемение нервов и заблокировать болевые сигналы в мозг. Внешняя помпа позволяет пользователю дистанционно активировать устройство, а затем увеличивать или уменьшать его интенсивность. После того, как имплант перестанет быть нужен, он естественным образом растворится, минуя необходимость хирургического извлечения.

Исследователи считают, что устройство оказаться наиболее ценным для пациентов, которыми нужно перенести хирургические операции или даже ампутацию, которые обычно требуют применения послеоперационных лекарств. Хирурги могут имплантировать устройство во время процедуры.