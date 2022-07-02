Снять мышечную боль за несколько минут: в России изобрели специальный гаджет

Гаджет назвали MurQ. Он издаёт колебания частотой 20-50 Гц, которые, как утверждают разработчики, оказывают анальгетический и спазмолитический эффект. Нужно просто приложить аппарат на несколько минут к участку тела.

Чтобы достичь максимального эффекта, нужно держать устройство около 10 минут. Но уже на первой минуте использования наступает значительное уменьшение боли. Отмечается, что сам человек ощущает мягкую расслабляющую вибрацию.

Серийное производство устройства намерены запустить в 2023 году в Комсомольске. Авторы разработки также хотят получить необходимые сертификаты для продаж в Европе и США. Разрабочики рассчитывают, что гаджет будут покупать девушки, страдающие от боли во время менструаций.