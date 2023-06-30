Снято первое изображение Млечного Пути с «частицами-призраками»Так называемые нейтрино
Ученые совершили прорыв в наблюдении за галактикой Млечный Путь с помощью нейтрино, известных как «частицы-призраки». Нейтрино невидимы и обычно проходят через Землю незамеченными, но теперь исследователи определили галактическое происхождение тысяч этих неуловимых частиц.
Используя нейтринную обсерваторию IceCube в Антарктиде, которая обнаруживает высокоэнергетические нейтрино с помощью сети датчиков, погребенных во льду, ученые создали первое в истории изображение нашей галактики, основанное на нейтрино.
Это новаторское достижение позволяет по-новому взглянуть на Млечный Путь, поскольку его портрет сделан с помощью частиц материи, а не электромагнитной энергии.
Исследователи разработали передовой вычислительный анализ и алгоритмы машинного обучения для выявления паттернов света, порожденных взаимодействием нейтрино со льдом.