Снято первое изображение Млечного Пути с «частицами-призраками»

Это новаторское достижение позволяет по-новому взглянуть на Млечный Путь, поскольку его портрет сделан с помощью частиц материи, а не электромагнитной энергии.

Исследователи разработали передовой вычислительный анализ и алгоритмы машинного обучения для выявления паттернов света, порожденных взаимодействием нейтрино со льдом.