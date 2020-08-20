Со спутника сфотографировали секретную китайскую базу подлодок

«Российская газета» пишет, что данная военно-морская база под названием Юлинь является одним из самых важных стратегических объектов в регионе. Именно тут базируется подводный флот с субмаринами, несущими ядерные баллистические ракеты.

Наиболее таинственной особенностью базы стала система подводных пещер. Данный спутниковый снимок стал первым, на котором удалось запечатлеть, как подлодка заходит на базу. Какая именно это была субмарина, не до конца ясно. Журналисты предполагают, что на снимок попала подводная лодка «Шань» проекта 093. Она может быть оснащена новейшим гидроакустическим и торпедным вооружением.