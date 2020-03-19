Ferra

Со спутника впервые отправили SMS прямо на смартфон

«Это тест»
Со спутника впервые отправили SMS прямо на смартфон. Это сделал космический стартап Lynk.

Текстовое сообщение отправили на самый обычный Android-смартфон. Компания заявляет, что это первый такой случай в истории. До сих пор для получения сообщений со спутников необходимо было купить специальный спутниковый телефон или дополнительное оборудование для обычных смартфонов. В Lynk же для решения задачи разработали программное обеспечение для спутника.

Отправленное сообщение, кстати, содержало надпись «Это тест» («This is a test»). Правда, первые три буквы по каким-то причинам были обрезаны. Испытания прошли ещё в феврале.

Цель стартапа — запустить тысячи спутников, чтобы создать систему для обеспечения жителей земли связью. Компания не намерена использовать доступ в интернет, она хочет обслуживать абонентов мобильной связи напрямую, без специального оборудования.