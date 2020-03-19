Со спутника впервые отправили SMS прямо на смартфон

Текстовое сообщение отправили на самый обычный Android-смартфон. Компания заявляет, что это первый такой случай в истории. До сих пор для получения сообщений со спутников необходимо было купить специальный спутниковый телефон или дополнительное оборудование для обычных смартфонов. В Lynk же для решения задачи разработали программное обеспечение для спутника.

Отправленное сообщение, кстати, содержало надпись «Это тест» («This is a test»). Правда, первые три буквы по каким-то причинам были обрезаны. Испытания прошли ещё в феврале.

Цель стартапа — запустить тысячи спутников, чтобы создать систему для обеспечения жителей земли связью. Компания не намерена использовать доступ в интернет, она хочет обслуживать абонентов мобильной связи напрямую, без специального оборудования.