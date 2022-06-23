Со структуры Роскосмоса взыскали около 100 млн рублей в пользу Минобороны

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Со структуры Роскосмоса взыскали около 100 млн рублей в пользу МинобороныЗа невыполнение работ по одному из этапов контракта
С Ракетно-космического центра "Прогресс" (входит в Роскосмос) взыскали почти ₽100 млн по иску Министерства обороны РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение Арбитражного суда Москвы, которое доступно в их картотеке.
Взыскать с АО "Ракетно-космический центр "Прогресс" в пользу Министерства обороны Российской Федерации суммы неустойки согласно государственному контракту № 1620187308051452246001622 от 05.03.2016 года в размере 98 733 227 рублей
Арбитражный суд Москвы
Причина взыскания этой суммы кроется в “невыполнении опытно-конструкторских работ по одному из этапов контракта”. При этом Минобороны определило размер неустойки в ₽2,9 млрд, которую она вычислила благодаря общей сумме контракта. Но в основу решения суд принял расчет от цены отдельного этапа работ.