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Со структуры Роскосмоса взыскали около 100 млн рублей в пользу Минобороны

За невыполнение работ по одному из этапов контракта

С Ракетно-космического центра "Прогресс" (входит в Роскосмос) взыскали почти ₽100 млн по иску Министерства обороны РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение Арбитражного суда Москвы, которое доступно в их картотеке.