Со свалок утекает в 3 раза больше метана, чем сообщалось: экологи бьют тревогу

В ходе исследования, проведенного с помощью облетов самолетов, оснащенных технологией обнаружения метана, было обследовано 20% американских свалок. Более чем на половине полигонов были обнаружены «горячие точки», свидетельствующие о значительных утечках метана из разлагающихся отходов.

«Свалки могут хранить мусор десятилетиями, подобно мусорной лазанье», — объясняет ведущий исследователь доктор Дэниел Кусворт. «Утечки метана происходят из-за неисправности систем сбора».

Результаты исследования подчеркивают актуальность совершенствования управления свалками и изучения альтернативных методов утилизации отходов, таких как компостирование. В настоящее время, по оценкам Агентства по охране окружающей среды США, свалки являются третьим по величине источником антропогенных выбросов метана в стране, что эквивалентно годовому выбросу 23 миллионов бензиновых автомобилей.