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Со взломанного аккаунта Медведева послу Ирака написали про VK и огурцы

А ещё про «муженька»
Пресс-служба кабинета министров сообщила, что аккаунт российского премьера Дмитрия Медведева в Twitter взломали. И написали парочку странных твитов.
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Фото: TJournal

Твиты были адресованы послу Ирака Хайдару Мансуру Хади. В реплаях к его сообщениям «Медведев» неожиданно начал писать случайные и несуществующие английские слова. В одной из записей злоумышленники попытались сообщить нечто такое: «Vk mho cucumber uovunpniophvoui», а в другой такое: «Hop cc very very very hubby cheers cheers her very vav chi hi». Понять, что это значит, Google Translate не помог.

Кто взломал аккаунт, кабинет министров не знает. Пресс-служба сообщает, что доступ к нему уже восстановлен, странные сообщения удалили. Но скажем спасибо интернету за то, что он их сохранил.

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