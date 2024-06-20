Соавтор ChatGPT Илья Суцкевер создал компанию для разработки безопасного ИИ

Суцкевер, а также его соучредители Дэниел Гросс, бывший руководитель отдела искусственного интеллекта Apple, и Дэниел Леви, бывший технический сотрудник OpenAI, подчеркнули, что миссия SSI единственная: создание безопасного суперинтеллекта. Стратегия лаборатории заключается в том, чтобы не отвлекаться на накладные расходы руководства или коммерческое давление, позволяя сосредоточиться на безопасности.

Несмотря на шумиху, Суцкевер хранит молчание о финансовых спонсорах SSI. Его уход из OpenAI последовал за его неоднозначной ролью в отстранения от должности генерального директора Сэма Альтмана. Этот внутренний конфликт, похоже, отдалил Суцкевера от OpenAI, что и привело к появлению его нового предприятия.