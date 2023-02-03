Собаки этих пород заболевают раком раньше других

Исследователи проанализировали данные 3452 собак с диагностированным раком. В целом, средний возраст обнаружения болезни для животных весом от 75 килограммов составлял пять лет. Для собак весом от 2,5 до пяти килограммов средний возраст был 11 лет.

Оказалось также, что породистым псам диагноз ставили в среднем в 8,2 года, а дворнягам — на год позже. Что касается породы, то раньше всего рак развивался у мастифов, сенбернаров, датских догов и бульдогов — в шесть лет. Кроме того, у сук рак диагностировали позже, чем у кобелей той же породы.