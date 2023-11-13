Собаки каких пород отлично уживаются с кошками

Лабрадор-ретривер. Это очень дружелюбные и энергичные собаки. Кроме того, они легко поддаются дрессировке и любят детей.

Бигль. Характер у них отзывчивый и весёлый. Вместе с тем они игривы и активны. Собаки этой породы одиночество не любят, поэтому смогут легко подружиться с кошкой.

Бассет-хаунд. Они известны своим спокойствием. К жизни с кошкой такие собаки привыкают благодаря своей уравновешенности и терпеливости.