Собаки - левши или правши? Вот что говорит наука

Собаки - левши или правши? Вот что говорит наукаБывает ли у собак вообще такое разделение?
Почти 90 % человечества - правши. Левшей же в мире насчитывается 10-13 %, причём среди них больше мужчин. Но что насчёт собак? Применимо ли к ним подобное разделение?
Фото: Impire Medicine
Исследования, проведённые на животных, показали, что для них тоже характерно разделение на «левшей» и «правшей». То есть, скорее всего, эта особенность встречается у всех млекопитающих. Но менее ясно, как конкретно она проявляется у животных.
Для того чтобы понять, отдают ли предпочтение собаки какой-либо лапе, эксперты разработали широкий спектр тестов. Они включали в себя такие задачи, как дотягивание до лакомства, помещённого в контейнер, необходимость спуститься по лестнице или дать человеку лапу по его просьбе и пр.
Результаты, полученные после прохождения этих тестов, в определённой степени различаются. Хотя в ходе недавнего метаанализа стало ясно, что собаки покажут или дадут с большей вероятностью любимую лапу. Однако в отличие от людей предпочтения у них распределяются примерно поровну. То есть всё зависит скорее от конкретного животного, а не от целой популяции.
Кроме того, лапы использовались собаками по-разному в зависимости от задач и их сложности. Например, если им нужно было дать лапу человеку, то они чаще давали «любимую» лапу, а при игре с мячом они примерно одинаково пользовались левой и правой лапой.
Ряд исследований также демонстрирует, что чаще среди самок собак встречаются праволапые, а среди самцов - леволапые.
При этом, как и у людей, левое полушарие мозга собаки контролирует правую часть тела и отвечает за обработку положительных эмоций. А правое полушарие связано с левой стороной тела и больше фокусируется на отрицательных эмоциях вроде тревоги или страха.