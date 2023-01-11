Собаки - левши или правши? Вот что говорит наука

Результаты, полученные после прохождения этих тестов, в определённой степени различаются. Хотя в ходе недавнего метаанализа стало ясно, что собаки покажут или дадут с большей вероятностью любимую лапу. Однако в отличие от людей предпочтения у них распределяются примерно поровну. То есть всё зависит скорее от конкретного животного, а не от целой популяции.

Кроме того, лапы использовались собаками по-разному в зависимости от задач и их сложности. Например, если им нужно было дать лапу человеку, то они чаще давали «любимую» лапу, а при игре с мячом они примерно одинаково пользовались левой и правой лапой.

Ряд исследований также демонстрирует, что чаще среди самок собак встречаются праволапые, а среди самцов - леволапые.

При этом, как и у людей, левое полушарие мозга собаки контролирует правую часть тела и отвечает за обработку положительных эмоций. А правое полушарие связано с левой стороной тела и больше фокусируется на отрицательных эмоциях вроде тревоги или страха.