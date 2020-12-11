Собаки по запаху смогли распознавать больных коронавирусом

Кратко о работе, опубликованной в авторитетном журнале PLOS One, рассказывает Naked Science. Французские и ливанские провели эксперимент с участием 177 человек, половина из которых болели COVID-19, и шести специально обученных собак.

Учёные помещали образцы с запахом пота здоровых и больных людей в ёмкости, которые показывали псам. Сообщается, что некоторые собаки верно указали на заражённых в 76% случаев, а некоторые — в 100%.

Что интересно, исследователи пока не до конца понимают, какие именно особенности чуют собаки. По предположению учёных, коронавирус расщепляет определённые молекулы, которые потом попадают в воздух через пот, дыхание, слюну. Вероятно, собаки могут улавливать эти молекулы.