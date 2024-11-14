Собаки с меньшим мозгом оказались умнее, чем ожидалось

Исследователи проанализировали 1682 черепа различных пород и обнаружили, что рабочие породы, такие как сибирские хаски и пиренейские горные собаки, имеют меньший мозг относительно размера тела, чем породы-компаньоны, такие как чихуахуа. Рабочие собаки, выведенные для помощи людям, часто выделяются способностью к обучению и контролю поведения.

Ведущий автор Ана Балькарсель отмечает, что одомашнивание сформировало функции мозга собак наряду с физическими характеристиками, что привело к специализированным навыкам.