Наука и технологии
Опубликовано 14 ноября 2024, 17:39
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Собаки с меньшим мозгом оказались умнее, чем ожидалось

Не чета диким волкам
Новое исследование опровергает предположение о том, что больший мозг делает собак умнее. Опубликованное в журнале Biology Letters, оно показывает, что отдельные породы собак, несмотря на относительно меньший размер мозга, часто проявляют более высокие когнитивные способности. У диких млекопитающих больший мозг обычно означает более высокий интеллект, но собаки следуют иной закономерности из-за их селекционного разведения.
Собаки с меньшим мозгом оказались умнее, чем ожидалось
© Joe Caione

Исследователи проанализировали 1682 черепа различных пород и обнаружили, что рабочие породы, такие как сибирские хаски и пиренейские горные собаки, имеют меньший мозг относительно размера тела, чем породы-компаньоны, такие как чихуахуа. Рабочие собаки, выведенные для помощи людям, часто выделяются способностью к обучению и контролю поведения.

Ведущий автор Ана Балькарсель отмечает, что одомашнивание сформировало функции мозга собак наряду с физическими характеристиками, что привело к специализированным навыкам.

Источник:MSN
Автор:Максим Многословный
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