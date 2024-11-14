Собаки с меньшим мозгом оказались умнее, чем ожидалось

Опубликовано 14 ноября 2024, 17:391 мин.
Собаки с меньшим мозгом оказались умнее, чем ожидалосьНе чета диким волкам
Новое исследование опровергает предположение о том, что больший мозг делает собак умнее. Опубликованное в журнале Biology Letters, оно показывает, что отдельные породы собак, несмотря на относительно меньший размер мозга, часто проявляют более высокие когнитивные способности. У диких млекопитающих больший мозг обычно означает более высокий интеллект, но собаки следуют иной закономерности из-за их селекционного разведения.
Исследователи проанализировали 1682 черепа различных пород и обнаружили, что рабочие породы, такие как сибирские хаски и пиренейские горные собаки, имеют меньший мозг относительно размера тела, чем породы-компаньоны, такие как чихуахуа. Рабочие собаки, выведенные для помощи людям, часто выделяются способностью к обучению и контролю поведения.
Ведущий автор Ана Балькарсель отмечает, что одомашнивание сформировало функции мозга собак наряду с физическими характеристиками, что привело к специализированным навыкам.