Наука и технологии
Опубликовано 11 июля 2024, 08:15
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Собеседование с министром: Минцифры РФ открыли вакансию, где нужно делать мемы

Учреждение ищет креативного "пикчера" для команды госуслуг
Министерство цифрового развития РФ ищет талантливого "пикчера" в команду "Госуслуг". В недавнем сообщении в Telegram министерство объявило: "мы ищем людей, которые усилят команду Госуслуг. Нам нужен пикчер, который каждый день будет создавать яркие картинки для соцсетей".
Собеседование с министром: Минцифры РФ открыли вакансию, где нужно делать мемы
© Ferra

Идеальный кандидат должен "делать свою работу круче всех", "не бояться экспериментировать" и предлагать свежие идеи.

Ключевые требования к кандидатам включают в себя:

  • Желание быть частью самой амбициозной команды на рынке

  • Отсутствие страха, что вашу работу увидит вся страна

  • Желание иметь отношение к продуктам, которыми пользуются миллионы людей

Заинтересованным кандидатам предлагается связаться через Telegram по адресу @HRGosuslugi и прислать мем к объявлению. Лучшие кандидаты будут приглашены на тестовое задание и собеседование с министром.