Собеседование с министром: Минцифры РФ открыли вакансию, где нужно делать мемы

Идеальный кандидат должен "делать свою работу круче всех", "не бояться экспериментировать" и предлагать свежие идеи.

Ключевые требования к кандидатам включают в себя:

Желание быть частью самой амбициозной команды на рынке

Отсутствие страха, что вашу работу увидит вся страна

Желание иметь отношение к продуктам, которыми пользуются миллионы людей

Заинтересованным кандидатам предлагается связаться через Telegram по адресу @HRGosuslugi и прислать мем к объявлению. Лучшие кандидаты будут приглашены на тестовое задание и собеседование с министром.