Собеседование с министром: Минцифры РФ открыли вакансию, где нужно делать мемы

Опубликовано 11 июля 2024, 08:15
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Собеседование с министром: Минцифры РФ открыли вакансию, где нужно делать мемыУчреждение ищет креативного "пикчера" для команды госуслуг
Министерство цифрового развития РФ ищет талантливого "пикчера" в команду "Госуслуг". В недавнем сообщении в Telegram министерство объявило: "мы ищем людей, которые усилят команду Госуслуг. Нам нужен пикчер, который каждый день будет создавать яркие картинки для соцсетей".
Идеальный кандидат должен "делать свою работу круче всех", "не бояться экспериментировать" и предлагать свежие идеи.
Ключевые требования к кандидатам включают в себя:
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Желание быть частью самой амбициозной команды на рынке
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Отсутствие страха, что вашу работу увидит вся страна
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Желание иметь отношение к продуктам, которыми пользуются миллионы людей
Заинтересованным кандидатам предлагается связаться через Telegram по адресу @HRGosuslugi и прислать мем к объявлению. Лучшие кандидаты будут приглашены на тестовое задание и собеседование с министром.