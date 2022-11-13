Собирают данные без разрешения: на Apple подали в суд

Ранее Gizmodo сообщал, что несколько приложений для iPhone отправляют Apple аналитические данные, независимо от того, включена или выключена настройка конфиденциальности iPhone Analytics.

Проблема была замечена двумя независимыми исследователями из компании Mysk. Они обнаружили, что Apple App Store отправляет компании исчерпывающую информацию почти обо всем, что пользователь делает в приложении, несмотря на настройку конфиденциальности iPhone Analytics, запрещающей ей это делать.

В иске Apple обвиняется в нарушении закона Калифорнии о вторжении в частную жизнь. "Конфиденциальность - один из основных вопросов, которые Apple использует, чтобы выделить свои продукты на фоне конкурентов", - заявил истец Эллиот Либман/ "Но гарантии конфиденциальности Apple совершенно иллюзорны".