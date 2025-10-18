Собрана квантовая антенна, что ловит радиосигналы с помощью света и атомов

В эксперименте атомы рубидия помещались в стеклянную камеру без воздуха и освещались тремя лазерами. Когда радиоволны воздействуют на такие атомы, электроны в них «падают» обратно и излучают инфракрасный свет. По его характеристикам можно точно определить амплитуду и фазу радиосигнала. Фактически «услышать» радиоволны с помощью света.

Главное преимущество новой технологии — отсутствие металлических деталей, которые обычно искажают сигнал. Такая антенна может быть полностью оптической и незаметной (встроенной в кабель). Это позволит проводить точные и неинвазивные измерения слабых радиополя даже на расстоянии.