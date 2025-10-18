Собрана квантовая антенна, что ловит радиосигналы с помощью света и атомов

Опубликовано 18 октября 2025, 15:001 мин.
Собрана квантовая антенна, что ловит радиосигналы с помощью света и атомовРубидия
Физики из Варшавского университета разработали новый тип квантового радиоприёмника, который работает без металлических антенн и питается только лазерным светом. Устройство основано на свойствах так называемых состояний Ридберга — когда электроны атомов рубидия переходят на очень дальние орбиты и становятся особенно чувствительными к радиоволнам.
© Ferra.ru
В эксперименте атомы рубидия помещались в стеклянную камеру без воздуха и освещались тремя лазерами. Когда радиоволны воздействуют на такие атомы, электроны в них «падают» обратно и излучают инфракрасный свет. По его характеристикам можно точно определить амплитуду и фазу радиосигнала. Фактически «услышать» радиоволны с помощью света.
Главное преимущество новой технологии — отсутствие металлических деталей, которые обычно искажают сигнал. Такая антенна может быть полностью оптической и незаметной (встроенной в кабель). Это позволит проводить точные и неинвазивные измерения слабых радиополя даже на расстоянии.