Собранные Минюстом США данные о людях попали в руки хакеров

В результате взлома, обнаруженного еще в прошлом году, были скомпрометированы данные, полученные Министерством юстиции США «в рамках гражданского судебного процесса». Эти данные включали имена, даты рождения, адреса, номера заявок на медицинское страхование Medicare (содержащие номера социального страхования) и некоторую медицинскую информацию.

Хотя это и вызывает беспокойство, GMA подчеркивает, что пострадавшие люди «не были предметом этого расследования или связанных с ним судебных разбирательств». Тем не менее, обнародованная информация остается крайне конфиденциальной, подвергая сотни тысяч людей потенциальному риску кражи личных данных и мошенничества.

Задержка с уведомлением пострадавших также вызывает опасения у экспертов.