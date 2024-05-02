Собраны инсайды о Apple Watch Ultra 3, или почему вы можете их пропустить

Оригинальные Apple Watch Ultra дебютировали в 2022 году Они отличались большим размером 49 мм и более продолжительным временем автономной работы по сравнению со своими братьями. Однако обновление 2023 года больше походило на небольшую ревизию с чуть более быстрым чипом, более ярким дисплеем и немногочисленными улучшениями.

Аналитик Минг-Чи Куо предполагает, что новые Ultra уже на горизонте, но с «почти полным отсутствием» новых функций по сравнению с Ultra 2. Это заставило некоторых задуматься о том, не переходит ли Apple на двухлетний цикл обновления Ultra, подобно Apple Watch SE.

Слухи вокруг потенциальных Apple Watch X (или Series 10) намекают на такие интересные функции, как мониторинг артериального давления и определение апноэ во сне. Могут ли эти функции перекочевать в Ultra 3? Такая возможность есть, считают эксперты. Поэтому остается ждать анонса, но слова аналитика говорят о том, что эту итерацию часов вновь можно пропустить.