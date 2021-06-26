Собянин сравнил надёжность QR-кодов с бумажными сертификатами вакцинации

Наука и технологии
Сегодня в 17:01
Собянин сравнил надёжность QR-кодов с бумажными сертификатами вакцинацииПо его словам, цифровой код защитит от «жулья»
Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал введение QR-кодов, которые станут пропускным билетом в заведения общепита и на массовые мероприятия.
Сергей Собянин заявил, что решение о QR-кодах было принято из-за того, что бумажные сертификаты вакцинации подделывают. «Зайдите в интернет, посмотрите, сколько там жулья всякого, которое обещает вам в течение нескольких часов доставить вам бумажный сертификат», — сказал Собянин.
Мэр утверждает, что QR-код — это самая надёжная и оптимальная мера.
Напомним, система QR-кодов заработает в Москве 28 июня. Получить цифровой код можно в трёх случаях: при прохождении вакцинации от COVID-19, при получении отрицательного ПЦР-теста максимум трёхдневной давности, при наличии иммунитета, полученного естественным путём.