Социальная изоляция оказалась так же опасна для здоровья, как ожирение

Учёные рассказали, что при одиночестве высвобождается слишком много гормонов стресса, что вызывает учащённое сердцебиение, повышение артериального давления и уровня сахара в крови. Было показано, что даже реакция на вакцину менее устойчива у социально изолированных людей.

Исследователи также напоминают, что мы становимся более одинокими, чем раньше. Наблюдается неуклонное снижение посещаемости религиозных обрядов, а также гражданского и общественного участия. Свою роль играют и социальные сети. У людей нередко складывается впечатление, что у других жизнь лучше, чем у них, и это вызывает страдания и отчуждение.