Социальную сеть для докторов захватили антипрививочники

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Журналисты, например, обнаружили в комментариях под статьёй о масках для детей множество высказываний врачей о том, что ношение масок детьми — это издевательство.

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