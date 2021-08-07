Социальную сеть для докторов захватили антипрививочники

Наука и технологии
Сегодня в 18:37
Социальную сеть для докторов захватили антипрививочникиВ медицинском сообществе распространяются псевдонаучные идеи
Журналисты рассказали, что социальная сеть для докторов Doximity получает сотни комментариев с теориями заговора о COVID-19. Быть участником этого сервиса могут только медицинские работники из США. Перед регистрацией на сайте проходит верификация. То есть случайные люди туда попадать не должны.
Лента Doximity состоит из материалов на базе медицинских и научных публикаций и новостей. У каждого пользователя своя лента, создаваемая в зависимости от его предпочтений и специализации. Пользователи могут оставлять комментарии к постам. Вот в них-то и полно антипрививочных и других неоднозначных заявлений.
Журналисты, например, обнаружили в комментариях под статьёй о масках для детей множество высказываний врачей о том, что ношение масок детьми — это издевательство.
В правилах Doximity написано, что за распространение ложной информации пользователь может быть заблокирован на сайте. Пока неясно, активно ли идут блокировки.