Наука и технологии
Сегодня 17:00
Соцсеть для бизнеса представила инструмент для репетиции собеседований
Искусственный интеллект даёт обратную связь
Соцсеть для бизнеса LinkedIn представила инструмент для репетиции собеседований. Он основан на искусственном интеллекте.
Отмечается, что технологию переняли из PowerPoint — в программе есть функция Presenter Coach, которая помогает выбрать правильный темп речь во время презентации.
Сначала пользователям LinkedIn нужно записать своё видео с ответами на популярные вопросы, которые задают на собеседованиях. Затем программа проанализирует запись и «расскажет», где употреблялись слова-паразиты, неуместные фразы, оценит темп речи и модуляцию голоса.
После этого пользователь получит рекомендации по улучшению речи. LinkedIn также тестирует так называемые видеопрезентации. Они позволят работодателю оценить соискателя ещё до собеседования.
Напомним, LinkedIn с 2016 года официально заблокирована на территории России.