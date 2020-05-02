Соцсеть для бизнеса представила инструмент для репетиции собеседований

Отмечается, что технологию переняли из PowerPoint — в программе есть функция Presenter Coach, которая помогает выбрать правильный темп речь во время презентации.

Сначала пользователям LinkedIn нужно записать своё видео с ответами на популярные вопросы, которые задают на собеседованиях. Затем программа проанализирует запись и «расскажет», где употреблялись слова-паразиты, неуместные фразы, оценит темп речи и модуляцию голоса.

После этого пользователь получит рекомендации по улучшению речи. LinkedIn также тестирует так называемые видеопрезентации. Они позволят работодателю оценить соискателя ещё до собеседования.

Напомним, LinkedIn с 2016 года официально заблокирована на территории России.