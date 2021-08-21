Соцсеть Facebook скрыла от общественности стыдные факты о себе

Изданию The New York Times удалось получить копию первого отчёта. В нём говорится, что наиболее просматриваемой за первый квартал 2021 года стала ссылка на материал с заголовком «Здоровый доктор умер через две недели после вакцинации от COVID-19; CDC выясняет, почему». Это проблема для Facebook, так как соцсеть активно утверждала, что борется с фейками на платформе и выступает против запугивания людей относительно вакцин.

Руководство компании обсуждало, стоит ли включать этот факт в финальный отчёт, и в итоге решило этого не делать, чтобы не вызвать критику общественности.