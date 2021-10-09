Соцсеть начала предупреждать пользователей о накале страстей в обсуждениях

Тестирование функции идёт в приложении и для Android, и для iOS. Twitter сообщила, что хочет, чтобы общение в соцсети было более здоровым.

Разработчики признали, что функцию нужно доработать. Пока она может не всегда верно указывать настроение обсуждения. Также она пока не учитывает, в каких отношениях автор твита состоит с пользователями, с которыми общается. В будущем разработчики хотят решить эту проблему.

Недавно стало известно, что Twitter разрешила донатить авторам с помощью криптовалюты. При этом соцсеть не будет брать комиссию за такие переводы.