Соцсеть «Одноклассники» оштрафовали на 4 млн рублей

Официально соцсеть наказали за неудаление запрещённого контента по части 2 статьи 13.41 КоАП, пишет «МБХ медиа». Компании вынесли штраф по два млн рублей по каждому делу. В «Одноклассниках» заявили, что намерены обжаловать решение суда.

Напомним, 20 января Роскомнадзор потребовал от соцсетей, чтобы они прекратили распространять информацию, «направленную на вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий».

Похоже, что «Одноклассники» стала первой социальной сетью, которая получила реальный штраф за призывы к участию в митингах. Ранее Роскомнадзор пообещал составить на Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, «ВКонтакте», «Одноклассники», YouTube и Telegram протоколы по статье 13.41 КоАП.