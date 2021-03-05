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Соцсеть «Одноклассники» оштрафовали на 4 млн рублей
За то, что не удалила призывы выходить на митинги
Мировой суд оштрафовал соцсеть «Одноклассники» на 4 млн рублей за то, что она не удалила призывы выходить на митинги 23 января.
Официально соцсеть наказали за неудаление запрещённого контента по части 2 статьи 13.41 КоАП, пишет «МБХ медиа». Компании вынесли штраф по два млн рублей по каждому делу. В «Одноклассниках» заявили, что намерены обжаловать решение суда.
Напомним, 20 января Роскомнадзор потребовал от соцсетей, чтобы они прекратили распространять информацию, «направленную на вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий».
Похоже, что «Одноклассники» стала первой социальной сетью, которая получила реальный штраф за призывы к участию в митингах. Ранее Роскомнадзор пообещал составить на Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, «ВКонтакте», «Одноклассники», YouTube и Telegram протоколы по статье 13.41 КоАП.