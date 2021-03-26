Соцсеть «Одноклассники» сменила дизайн

Другой вид получило и меню слева. Теперь это всё больше напоминает «ВКонтакте» или Facebook.

Что касается мобильной версии «Одноклассников», то она в ближайшие месяцы избавится от фотографии и обложки профиля. Разработчики решили так сделать, чтобы на странице умещалось больше новостей в ленте. Кроме того, появилось новое боковое меню для мобильной версии.

Глава «Одноклассников» сегодня также рассказал, что примерно половина новых пользователей соцсети сейчас — это аудитория младше 30 лет.