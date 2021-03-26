Наука и технологии
Сегодня в 13:51
Соцсеть «Одноклассники» сменила дизайн
Больше нет привычной оранжевой полосы сверху
Сегодня социальной сети «Одноклассники» исполняется 15 лет. В честь этого она представила новый дизайн десктопной и мобильной версий. Наиболее заметное изменение — пропала фирменная оранжевая полоса сверху сайта.
Эта полоса стала белой. Теперь оранжевым выделен текстовый логотип «Одноклассников». Он, кстати, набран фирменным шрифтом Odnoklassniki.
Одноклассники
Другой вид получило и меню слева. Теперь это всё больше напоминает «ВКонтакте» или Facebook.
Что касается мобильной версии «Одноклассников», то она в ближайшие месяцы избавится от фотографии и обложки профиля. Разработчики решили так сделать, чтобы на странице умещалось больше новостей в ленте. Кроме того, появилось новое боковое меню для мобильной версии.
Глава «Одноклассников» сегодня также рассказал, что примерно половина новых пользователей соцсети сейчас — это аудитория младше 30 лет.