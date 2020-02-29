Соцсеть признала «настоящим» созданного школьником с нуля политика

Фейковый аккаунт завёл 17-летний школьник из Нью-Йорка, потому что ему было скучно. Он назвал фальшивого кандидата в Конгресс США Эндрю Уолс и придумал ему биографию. В качестве фотографии политика школьник использовал сгенерированное нейросетью лица, взятое с ресурса thispersondoesnotexist.com.

Уолс был якобы республиканцем из Род-Айленда, «проверенным бизнес-лидером» и «страстным защитником прав студентов». Чтобы Twitter верифицировал аккаунт, школьник отправил информацию об Эндрю Уолсе в некоммерческую организацию Ballotpedia, следящую за политическими кандидатами в США. Эта организация передала информацию о вымышленном политике в Twitter. В итоге «галочка» была получена.

Забавно, что ранее соцсеть заявляла, что «галочки» помогут американцам «найти достоверную информацию о политиках в преддверии выборов 2020 года».