Соцсеть со сторонниками Трампа подала в суд на заблокировавшую её компанию

Amazon объяснила свои действия тем, что нашла в Parler посты, разжигающие насилие. В соцсети же отметили, что меры компании стали для неё «смертельным ударом». По мнению руководства Parler, Amazon стремится незаконно ограничить конкуренцию, чтобы дать преимущество Twitter». Также представители сервиса считают, что владелец хостинга действовать из политической враждебности.

Помимо этого, Parler напомнила, что Amazon должна была предупредить её о расторжении договора за 30 дней.

Напомним, что приложение Parler также удалили из магазинов Google Play Store и App Store.