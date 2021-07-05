Соцсеть сторонников Трампа взломали в первый же день запуска

Соцсеть запустили 4 июля, и в этот же день её атаковали неизвестные. Они взломали аккаунты бывшего пресс-секретаря Трампа Джейсона Миллера, экс-госсекретаря США Майкла Помпео и других лиц из окружения Трампа.

Во всех взломанных учётных записях опубликовали одно и то же сообщение: «@JubaBaghdad был здесь». Также был призыв «освободить Палестину».

Этот @JubaBaghdad уже подтвердил свою ответственность за влом. По его словам, он сделал это «ради смеха». Кроме того, взломать учётные записи GETTR якобы было несложно.