Соцсеть сторонников Трампа взломали в первый же день запуска

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Соцсеть сторонников Трампа взломали в первый же день запускаХакер говорит, что это было легко
На днях бывший пресс-секретарь экс-президента Дональда Трампа объявил о запуске собственной социальной сети GETTR, похожей на Twitter. Теперь СМИ сообщили, что хакеры почти сразу взломали несколько учётных записей на платформе.
Соцсеть запустили 4 июля, и в этот же день её атаковали неизвестные. Они взломали аккаунты бывшего пресс-секретаря Трампа Джейсона Миллера, экс-госсекретаря США Майкла Помпео и других лиц из окружения Трампа.
Во всех взломанных учётных записях опубликовали одно и то же сообщение: «@JubaBaghdad был здесь». Также был призыв «освободить Палестину».
Этот @JubaBaghdad уже подтвердил свою ответственность за влом. По его словам, он сделал это «ради смеха». Кроме того, взломать учётные записи GETTR якобы было несложно.