Соцсеть TikTok докажет властям, что она безопасна при помощи руководителя лоббистской компании Internet Association в Вашингтоне. Её услугами уже пользовались Amazon, Microsoft и Google.

Главная претензия США к сервису заключается в том, что TikTok якобы подконтролен китайскому правительству, а значит опасен для личных данных американцев. Теперь нанятый лоббист займётся установлением отношений с государственными органами. Пока это все подробности о сделке.

Сообщается также, что TikTok выбрала любопытную стратегию в попытке доказать безопасность. Компания начала расширять свой офис в Вашингтоне, чтобы убедить регуляторов, что она, на самом деле, американская. Хотя соцсетью управляет китайская компания ByteDance Inc.