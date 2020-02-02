Наука и технологии
Сегодня 11:25
Соцсеть TikTok докажет властям, что она безопасна
Компания наняла для этого лоббиста
Соцсеть TikTok, которую неоднократно обвиняли в небезопасности для пользователей, взялась доказать обратное. Руководство социальной сети наняло лоббиста в США, чтобы убедить американские власти в чистоте своих намерений.
Соцсеть TikTok докажет властям, что она безопасна при помощи руководителя лоббистской компании Internet Association в Вашингтоне. Её услугами уже пользовались Amazon, Microsoft и Google.
Главная претензия США к сервису заключается в том, что TikTok якобы подконтролен китайскому правительству, а значит опасен для личных данных американцев. Теперь нанятый лоббист займётся установлением отношений с государственными органами. Пока это все подробности о сделке.
Сообщается также, что TikTok выбрала любопытную стратегию в попытке доказать безопасность. Компания начала расширять свой офис в Вашингтоне, чтобы убедить регуляторов, что она, на самом деле, американская. Хотя соцсетью управляет китайская компания ByteDance Inc.