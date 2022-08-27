Соцсеть Трампа задолжала хостингу $1,6 млн

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Соцсеть Трампа задолжала хостингу $1,6 млнУспешным проект вряд ли можно назвать
После штурма Капитолия, который произошёл в 2021 году, экс-президента США Дональда Трампа забанили в Twitter. Он пообещал, что создаст собственную соцсеть «без цензуры». В феврале 2022 года появилась Truth Social. Однако, как оказалось, у неё есть проблемы.
Три анонимных источника сообщили журналистам, что соцсеть прекратила платить за хостинг RightForge в марте этого года. RightForge рассказал, что компания Трампа задолжала $1,6 млн. Компания угрожает команде Трампа судебным иском.
Журналисты также выяснили, что Truth Social пока ничего не зарабатывает. Хоть какой-то доход от неё может появиться только в 2023 году.