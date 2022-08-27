Соцсеть Трампа задолжала хостингу $1,6 млн

Три анонимных источника сообщили журналистам, что соцсеть прекратила платить за хостинг RightForge в марте этого года. RightForge рассказал, что компания Трампа задолжала $1,6 млн. Компания угрожает команде Трампа судебным иском.

Журналисты также выяснили, что Truth Social пока ничего не зарабатывает. Хоть какой-то доход от неё может появиться только в 2023 году.