Соцсеть Tumblr удвоила доход после троллинга Twitter с ее платной верификацией

Tumblr выпустила свой “ответ” на платную верификацию аккаунтов в Twitter, добавив свои собственные косметические (и только) галочки для аккаунта.

Согласно новым данным, предоставленным TechCrunch компанией Sensor Tower, занимающейся аналитикой приложений, расходы пользователей на приложение Tumblr для iOS увеличились с ноября 2022 года на 125% (если сравнивать с предыдущими тремя месяцами), достигнув $263 000 чистого дохода компании.

Если смотреть более “широко”, то доходы Tumblr растут не так значительно. По данным Sensor Tower, доход от покупок внутри приложений на iOS вырос на 19% по сравнению с предыдущими десятью месяцами до запуска шутливой платной подписки в Tumblr.