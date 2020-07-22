Соцсеть Twitter назвали угрозой стабильности в мире

Учёные отметили, что неаккуратные высказывания в Twitter со стороны политиков могут иметь очень серьёзные последствия. А они сейчас довольно активно пользуются соцсетью. Особенно знаменит пример Дональда Трампа — его сообщения в Twitter не раз становились предметом скандалов.

Исследователи привели пример, как в 2018 году президент США позволил себе неосторожные высказывания в адрес лидера КНДР Ким Чен Ына. Он практически пригрозил ему ядерным оружием.

Учёные выделили два сценария, при которых твиты могут усугубить напряжённую ситуацию в мире. В первом сценарии автор сообщения обращается к одной аудитории, а читают его все, воспринимая совершенно не так, как задумывалось. Во втором сценарии одна из сторон военного конфликта может противоречить самой себе в разных твитах, что не позволяет второй стороне понять намерения и стремления противника.

Исследователи отметили, что в России ведомства пока пользуются Twitter скорее формально.