Соцсеть Twitter запретила пользователям желать смерти Трампу и другим людям

Подобные сообщения противоречат правилам площадки, которые были установлены ещё в апреле. В Twitter рассказали, что будут заставлять удалить твиты с пожеланием смерти кому-либо. Судя по всему, аккаунты пользователей будут заблокированы до тех пор, пока они этого не сделают.

В Facebook тоже сообщили, что будут удалять сообщения с пожеланиями смерти президенту. Это касается даже комментариев к постам.

Многие пользователи отметили, что ранее Twitter не пытался блокировать пользователей за такое нарушение.