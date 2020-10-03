Наука и технологии
Сегодня 17:15
Соцсеть Twitter запретила пользователям желать смерти Трампу и другим людям
Трамп недавно заразился коронавирусом
На днях стало известно, что президент США Дональд Трамп заразился коронавирусом. Некоторые пользователи соцсетей пожелали ему скорейшего выздоровления, но были и те, кто понадеялся на летальный исход. В связи с этим Twitter сообщил, что будет бороться с твитами, в которых пользователи желают смерти другим людям.
Подобные сообщения противоречат правилам площадки, которые были установлены ещё в апреле. В Twitter рассказали, что будут заставлять удалить твиты с пожеланием смерти кому-либо. Судя по всему, аккаунты пользователей будут заблокированы до тех пор, пока они этого не сделают.
В Facebook тоже сообщили, что будут удалять сообщения с пожеланиями смерти президенту. Это касается даже комментариев к постам.
Многие пользователи отметили, что ранее Twitter не пытался блокировать пользователей за такое нарушение.