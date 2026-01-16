Соцсеть X пообещала, что ИИ Grok перестанет раздевать людей на созданных фото

По словам компании, Grok больше не должен выполнять запросы вроде «одеть человека в бикини». Функции создания и редактирования изображений теперь ещё и доступны только платным пользователям.

Кроме того, X заявила о «геоблокировке» таких функций в странах, где «создание подобных изображений незаконно». Ограничения, как утверждается, действуют «для всех пользователей без исключения».

Однако журналистские проверки показали, что на практике эти меры работают «не полностью». Даже после объявленных изменений репортёрам удалось с помощью бесплатного аккаунта заставить Grok создавать откровенные изображения реального человека.