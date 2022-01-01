Соцсеть заблокировала учёного-противника детской вакцинации от COVID-19

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Соцсеть заблокировала учёного-противника детской вакцинации от COVID-19Twitter не пояснила причины блокировки
Twitter заблокировала учётную запись американского вирусолога и одного из изобретателей mRNA-технологии для вакцин доктора Роберта Мэлоуна (Robert Malone). Он опубликовал видео о предположительно вредных последствиях вакцины Pfizer.
Сообщается, что блокировка была утверждена всего через несколько часов после того, как одно издание опубликовало отчёт, в котором утверждалось, что Мэлоун «ввёл в заблуждение» людей, заявив, что вакцины не действуют против штамма «омикрон». Представитель Twitter заявил, что учётная запись доктора была навсегда заблокирована за «неоднократные нарушения политики по дезинформации о COVID-19».
Отмечается, что Мэлоун стал популярен из-за своего несогласия с требованиями правительства о вакцинации и выступлений против вакцинации детей в возрасте до 18 лет. Он считает, что недостаточно квалифицированных тестов, чтобы оправдать массовую вакцинацию, особенно детей.
Источник: The Rio Times