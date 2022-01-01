Соцсеть заблокировала учёного-противника детской вакцинации от COVID-19

Сообщается, что блокировка была утверждена всего через несколько часов после того, как одно издание опубликовало отчёт, в котором утверждалось, что Мэлоун «ввёл в заблуждение» людей, заявив, что вакцины не действуют против штамма «омикрон». Представитель Twitter заявил, что учётная запись доктора была навсегда заблокирована за «неоднократные нарушения политики по дезинформации о COVID-19».

Отмечается, что Мэлоун стал популярен из-за своего несогласия с требованиями правительства о вакцинации и выступлений против вакцинации детей в возрасте до 18 лет. Он считает, что недостаточно квалифицированных тестов, чтобы оправдать массовую вакцинацию, особенно детей.