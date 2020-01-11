Соцсети начали блокировать аккаунты президента Ирана

Если перейти на страницу Хаменеи, то можно увидеть надпись «Внимание: Действие этой учетной записи временно приостановлено». Также указано, что аккаунт проявлял «необычную активность». Просмотреть твиты Хаменеи всё равно можно, если нажать на соответствующую кнопку. Последнее сообщение иранский лидер опубликовал три дня назад. В нём говорится, что Иран «дал пощёчину» США за генерала Сулеймани. Напомним, за его убийство иранское руководство недавно запустило ракеты к военным базам США в Ираке.

По какой причине руководство Twitter приняло решение о блокировке, пока неизвестно. Сообщается, что страницы руководителя Ирана на фарси, французском и арабском языках по-прежнему доступны.