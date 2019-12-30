Наука и технологии
Сегодня 16:23
Соцсети начали цензурировать сообщения Трампа
Те, что касаются процедуры импичмента
В выходные соцсеть Twitter заблокировала твит президента США Дональда Трампа. В нём раскрывалась личность предполагаемого осведомителя, из-за которого началась процедура импичмента.
Сообщается, что твит удалили в субботу. В воскресенье он снова появился, но аккаунт, запись которого первоначально ретвитнул Трамп, уже не функционировал. Администрация Twitter объяснила ситуацию сбоем в системе, который затронул не только учётную запись президента, но и множество других.
При этом представители соцсети отметили, что правила Twitter нарушают сообщения, в которых разглашается личная информация о человеке. Имя же к разряду личной информации не относится.
Стоит отметить, что демократы, некоторые республиканцы и члены разведывательного сообщества США выступают против попыток раскрыть личность осведомителя.