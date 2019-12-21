Наука и технологии
Сегодня 11:18
Соцсети начали удалять аккаунты с поддельными фотографиями
С дипфейками продолжают бороться
Борьба с deepfake продолжается: команда соцсети Facebook заявила, что заблокировала сотни аккаунтов, которые использовали сгенерированные нейросетью изображения. Такие страницы якобы вводили других пользователей в заблуждение, так как лица людей на фотографиях были ненастоящими.
Исследователи, которые занимались этим вопросом, рассказали, что в первый раз видят использование deepfake-изображений в таких масштабах. Они считают, что это может стать серьёзной проблемой в преддверии выборов президента США в 2020 году.
Компания избавилась от фейковых аккаунтов и в Instagram. Всего было заблокировано 855 страниц в Facebook и 72 профиля в фотосервисе. Эти аккаунты были связаны с США и Вьетнамом. Причём многие из них публиковали политическую информацию.
«Мы не хотим, чтобы наши сервисы использовались для манипуляции людьми», — написали представители Facebook в своём заявлении.