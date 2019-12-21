Соцсети начали удалять аккаунты с поддельными фотографиями

Исследователи, которые занимались этим вопросом, рассказали, что в первый раз видят использование deepfake-изображений в таких масштабах. Они считают, что это может стать серьёзной проблемой в преддверии выборов президента США в 2020 году.

Компания избавилась от фейковых аккаунтов и в Instagram. Всего было заблокировано 855 страниц в Facebook и 72 профиля в фотосервисе. Эти аккаунты были связаны с США и Вьетнамом. Причём многие из них публиковали политическую информацию.

«Мы не хотим, чтобы наши сервисы использовались для манипуляции людьми», — написали представители Facebook в своём заявлении.