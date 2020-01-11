Соцсети начали удалять посты с поддержкой Ирана из-за санкций США

Представители Facebook заявили, что компания действует соответствии с законами о санкциях США. Власти Ирана в ответ призвали граждан к «общенациональному судебному иску» против соцсетей. В стране уже создали специальный правительственный портал, на котором иранцы могут публиковать примеры записей, удалённые Facebook.

Кроме того, компания полностью заблокировала аккаунты СМИ, принадлежащих правительству Ирана. Журналисты уверены, что «это создаёт непосредственную угрозу свободе информации в Иране».

Стоит отметить, что Facebook на территории Ирана заблокирован, но многие жители продолжают им пользоваться с помощью VPN.