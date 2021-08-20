Соцсети начали закрывать доступ к списку чужих друзей для людей из Афганистана

Теперь пользователь из Афганистана может в один клик заблокировать страницу, и аккаунты не из списка друзей не смогут скачивать фотографии этого пользователя. Также они не смогут видеть его посты.

Помимо этого в Instagram всплывающие подсказки с инструкцией, как защитить свой профиль. Что касается списка друзей, то Facebook временно запретила смотреть и искать людей по ним для аккаунтов из Афганистана.

Ранее боевики «Талибана» (организация запрещена в России) начали разыскивать сотрудничавших с США и НАТО граждан Афганистана, сообщили СМИ.

Стоит отметить, что Facebook также блокирует посты, связанные с талибами.