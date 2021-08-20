Соцсети начали закрывать доступ к списку чужих друзей для людей из Афганистана

Наука и технологии
Сегодня в 16:30
Соцсети начали закрывать доступ к списку чужих друзей для людей из АфганистанаЭто сделали для защиты детей
Стало известно, что соцсеть Facebook отключила функцию просмотра друзей для аккаунтов из Афганистана. Так компания хочет спасти людей «от преследования».
Теперь пользователь из Афганистана может в один клик заблокировать страницу, и аккаунты не из списка друзей не смогут скачивать фотографии этого пользователя. Также они не смогут видеть его посты.
Помимо этого в Instagram всплывающие подсказки с инструкцией, как защитить свой профиль. Что касается списка друзей, то Facebook временно запретила смотреть и искать людей по ним для аккаунтов из Афганистана.
Ранее боевики «Талибана» (организация запрещена в России) начали разыскивать сотрудничавших с США и НАТО граждан Афганистана, сообщили СМИ.
Стоит отметить, что Facebook также блокирует посты, связанные с талибами.