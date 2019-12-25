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Соцсети начали запрещать публиковать анимированные картинки из-за их опасности для людей
Ими можно вызвать приступ эпилепсии
Twitter объявил о запрете публикации анимированных картинок в формате PNG. Так соцсеть хочет защитить определённую категорию пользователей от потенциальной опасности.
Как написала команда Twitter, возможность размещения файлов APNG, конечно, была забавной, однако представляла опасность для некоторых пользователей. Речь идёт о людях, страдающих эпилепсией. Соцсеть исключила опцию во имя их безопасности.
Кроме того, в аккаунте поддержки Twitter сказано, что APNG могли вызывать проблемы с работой приложения и устройств.
Некоторые СМИ также сообщили, что в прошлом месяце злоумышленники осуществили серию атак на Фонд эпилепсии и отправили анимированные изображения с быстрыми вспышками света тысячам подписчиков. Проблема в том, что APNG в твитах запускались автоматически.