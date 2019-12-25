Соцсети начали запрещать публиковать анимированные картинки из-за их опасности для людей

Как написала команда Twitter, возможность размещения файлов APNG, конечно, была забавной, однако представляла опасность для некоторых пользователей. Речь идёт о людях, страдающих эпилепсией. Соцсеть исключила опцию во имя их безопасности.

Кроме того, в аккаунте поддержки Twitter сказано, что APNG могли вызывать проблемы с работой приложения и устройств.

Некоторые СМИ также сообщили, что в прошлом месяце злоумышленники осуществили серию атак на Фонд эпилепсии и отправили анимированные изображения с быстрыми вспышками света тысячам подписчиков. Проблема в том, что APNG в твитах запускались автоматически.