Соцсети начнут блокировать пользователей за слухи о коронавирусе

Об этом сообщил портал CNMO со ссылкой на центр безопасности сети. В WeChat считают, что дезинформация о распространяющейся эпидемии только усиливает панику среди населения. Ложную информацию будут удалять сторонние специалисты. Тем аккаунтам, которые публиковали слухи, грозят либо ограничения, либо полная блокировка. Также, по законам Китая, умышленное распространение заведомо ложной информации, которая нарушает общественный порядок, карается лишением свободы на срок от трёх до семи лет.

Напомним, новый коронавирус появился в китайском городе Ухань. Согласно свежим данным, число людей, заразившихся вирусом, превышает две тысячи человек. От заболевания, вызванного коронавирусом, погибли уже больше 50 человек.