Соцсети оказались полезны в пропаганде потребления фруктов среди молодежи

Исследование, проведенное Астонским университетом, показало, что простая подписка на аккаунты здорового питания в соцсетях в течение двух недель привело к тому, что молодые люди стали есть больше фруктов и овощей и сократили потребление нездоровой пищи.

Исследователи сравнили две группы: одна подписывалась на аккаунты о здоровом питании, а другая — на аккаунты о дизайне интерьера.

Те, кто следил за здоровой пищей, ежедневно потребляли дополнительно 1,4 порции фруктов и овощей, а также сократили потребление калорийных закусок и сладких напитков на 0,8 порции.

Это значительный результат, особенно по сравнению с традиционными диетическими мероприятиями.

«На данный момент это всего лишь пилотное исследование», — говорит Джейсон Томас, соавтор исследования, — «но это довольно интересный набор результатов».

Исследователи считают, что все дело в «принадлежности». Видя, как другие питаются здоровой пищей, мы, кажется, побуждаем себя к тому же. Это согласуется с существующими исследованиями, показывающими, что позитивные социальные нормы могут влиять на пищевые привычки.