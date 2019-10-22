Наука и технологии
Сегодня 14:44
Соцсети решили бороться с ложными видео
С такими, где лицо одного человека заменяют лицом другого
Сегодня социальная сеть Twitter заявила, что скоро изменит свою политику во имя борьбы с распространением на площадке материалов, формирующих ложное представление о чём-либо. К их числу относятся видео с технологией deepfake.
В своём заявлении команда Twitter написала, что всегда обновляет правила площадки в «соответствии с тем, как меняется поведение в сети». Соцсеть хочет решить проблему с подвергшимся манипуляции материалами. Имеются в виду такие материалы, которые были значительно изменены таким образом, что меняется их изначальный смысл или цель. Например, подобные посты могут формировать у пользователей представление, что некоторые события имело место быть, хотя на самом деле никогда не происходили.
В основном, конечно, под такими материалами подразумеваются изменённые фотографии и deepfake-видео.
Twitter хочет начать приём сообщений от пользователей с советами об усовершенствовании новой политики.
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