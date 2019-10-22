Соцсети решили бороться с ложными видео

В своём заявлении команда Twitter написала, что всегда обновляет правила площадки в «соответствии с тем, как меняется поведение в сети». Соцсеть хочет решить проблему с подвергшимся манипуляции материалами. Имеются в виду такие материалы, которые были значительно изменены таким образом, что меняется их изначальный смысл или цель. Например, подобные посты могут формировать у пользователей представление, что некоторые события имело место быть, хотя на самом деле никогда не происходили.

В основном, конечно, под такими материалами подразумеваются изменённые фотографии и deepfake-видео.

Twitter хочет начать приём сообщений от пользователей с советами об усовершенствовании новой политики.