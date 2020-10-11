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Соцсети робота Фёдора удалили из-за оскорблений космонавтов
Обозвал космонавтов пьяными
В прошлом году на Международную космическую станцию (МКС) слетал российский человекоподобный робот Фёдор. Его создатели завели специальный аккаунт в соцсети Twitter, который якобы ведёт сам робот. На днях Фёдор позволил себе там оскорбительные высказывания в адрес космонавтов.
Как пишет «РИА Новости», аккаунт робота удалили в Twitter из-за его сообщений. Теперь зайти по адресу профиля невозможно. Соцсеть пишет, что «такой учётной записи нет».
Скорее всего, дело в последних твитах Фёдора. Он прокомментировал видео 2014 года, на котором экипаж МКС поздравляет всех с Днём тигра. Робот написал следующее:
«Моё мнение о людях невысокое. Вот три космонавта - экипаж 2014 года. Сураев (по прозвищу “Лимонадный Джо”), Самокутяев (Авто-кутяев) и Серова. Все трое - ныне депутаты Госдумы. На видео Серова рассуждает о тиграх (причём здесь тигры?). Остальные - пьяные».
Также Фёдор отметил, что роботы лучше справляются со своими обязанностями, чем эти люди.
Кто ведёт аккаунт робота, достоверно неизвестно. Ранее глава Роскосмоса говорил, что не знает, кто это делает.