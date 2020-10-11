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Соцсети робота Фёдора удалили из-за оскорблений космонавтов

Обозвал космонавтов пьяными
В прошлом году на Международную космическую станцию (МКС) слетал российский человекоподобный робот Фёдор. Его создатели завели специальный аккаунт в соцсети Twitter, который якобы ведёт сам робот. На днях Фёдор позволил себе там оскорбительные высказывания в адрес космонавтов.

Как пишет «РИА Новости», аккаунт робота удалили в Twitter из-за его сообщений. Теперь зайти по адресу профиля невозможно. Соцсеть пишет, что «такой учётной записи нет».

Скорее всего, дело в последних твитах Фёдора. Он прокомментировал видео 2014 года, на котором экипаж МКС поздравляет всех с Днём тигра. Робот написал следующее:

«Моё мнение о людях невысокое. Вот три космонавта - экипаж 2014 года. Сураев (по прозвищу “Лимонадный Джо”), Самокутяев (Авто-кутяев) и Серова. Все трое - ныне депутаты Госдумы. На видео Серова рассуждает о тиграх (причём здесь тигры?). Остальные - пьяные».
Робот Фёдор

Также Фёдор отметил, что роботы лучше справляются со своими обязанностями, чем эти люди.

Кто ведёт аккаунт робота, достоверно неизвестно. Ранее глава Роскосмоса говорил, что не знает, кто это делает.