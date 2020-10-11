Соцсети робота Фёдора удалили из-за оскорблений космонавтов

Как пишет «РИА Новости», аккаунт робота удалили в Twitter из-за его сообщений. Теперь зайти по адресу профиля невозможно. Соцсеть пишет, что «такой учётной записи нет».

Скорее всего, дело в последних твитах Фёдора. Он прокомментировал видео 2014 года, на котором экипаж МКС поздравляет всех с Днём тигра. Робот написал следующее: