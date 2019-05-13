Содержание углекислого газа в воздухе достигло критических значений

О проблеме журналистов предупредили специалисты обсерватории Национального управления США по исследованию океанов и атмосферы (NOAA), которая находится на Гавайях. По их измерениям, содержание углекислого газа в воздухе превысило 415 ppm, то есть в каждом кубическом метре присутствует не менее 415 мл CO2. Такие показатели зафиксированы впервые за всю историю человечества.

Как говорят учёные, примерно такая же концентрация углекислого газа в атмосфере была в эпоху плиоцена — около 3 миллионов лет назад. Затем уровень понизился, и в истории человечества до индустриальной эволюции содержание CO2 в воздухе не поднималось выше 300 ppm.

Главная причина, по которой происходит повышение концентрации, — деятельность человека. Высокое содержание CO2 в атмосфере способствует возникновению парникового эффекта, а следовательно ведёт к повышению средней температуры воздуха на планете.