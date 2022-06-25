Софт марсианского спутника обновили спустя 19 лет его работы

Новое обновление программного обеспечения "позволит ему видеть воду под поверхностью Марса и его луны Фобоса более детально, чем когда-либо прежде", сообщает ЕКА. Агентство первоначально запустило Mars Express в 2003 году в качестве своей первой миссии на Красную планету.

MARSIS использует низкочастотные радиоволны, отражающиеся от поверхности Марса, для поиска воды и изучения атмосферы Красной планеты. 40-метровая антенна прибора способна вести поиск на глубине около 5 км под поверхностью Марса, а модернизация программного обеспечения позволит улучшить прием сигнала и обработку данных на борту для повышения качества данных, отправляемых на Землю.

"Мы столкнулись с рядом проблем, чтобы улучшить работу MARSIS", - объясняет Карло Ненна, инженер-программист компании Enginium, который помогает ЕКА в модернизации. "Не в последнюю очередь потому, что программное обеспечение MARSIS было изначально разработано более 20 лет назад с использованием среды разработки на базе Microsoft Windows 98!".