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Софт марсианского спутника обновили спустя 19 лет его работы

Прибор на его борту был написан на базе Windows 98!
Инженеры Европейского космического агентства (ЕКА) обновили ПО на Mars Express, вращающемся вокруг Красной планеты. Космический аппарат работает уже более 19 лет, а находящийся на его борту прибор MARSIS использует программное обеспечение, созданное на базе Windows 98.
Софт марсианского спутника обновили спустя 19 лет его работы

Новое обновление программного обеспечения "позволит ему видеть воду под поверхностью Марса и его луны Фобоса более детально, чем когда-либо прежде", сообщает ЕКА. Агентство первоначально запустило Mars Express в 2003 году в качестве своей первой миссии на Красную планету.

MARSIS использует низкочастотные радиоволны, отражающиеся от поверхности Марса, для поиска воды и изучения атмосферы Красной планеты. 40-метровая антенна прибора способна вести поиск на глубине около 5 км под поверхностью Марса, а модернизация программного обеспечения позволит улучшить прием сигнала и обработку данных на борту для повышения качества данных, отправляемых на Землю.

"Мы столкнулись с рядом проблем, чтобы улучшить работу MARSIS", - объясняет Карло Ненна, инженер-программист компании Enginium, который помогает ЕКА в модернизации. "Не в последнюю очередь потому, что программное обеспечение MARSIS было изначально разработано более 20 лет назад с использованием среды разработки на базе Microsoft Windows 98!".

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