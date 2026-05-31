SoftBank вложит €45 млрд в ИИ-инфраструктуру Франции

Опубликовано 31 мая 2026, 14:271 мин.
SoftBank вложит €45 млрд в ИИ-инфраструктуру ФранцииПроект включает дата-центры мощностью 3,1 ГВт
Японская SoftBank Group объявила об инвестициях в размере €45 млрд в течение пяти лет. Средства направят на создание инфраструктуры искусственного интеллекта (ИИ) на севере Франции. Ожидаемая мощность объектов достигнет 3,1 ГВт.
© Ferra.ru
Три площадки, включая одну в Дюнкерке, планируют запустить к 2031 году. В дальнейшем появятся дополнительные объекты по всей Франции, что увеличит общий объем инвестиций до €75 млрд. Ключевыми партнерами проекта стали Schneider Electric и государственная энергетическая компания EDF, которая передаст SoftBank одну из своих бывших электростанций для переоборудования в дата-центр.
Основатель SoftBank Масаеси Сон заявил, что для инвестиций в ИИ-инфраструктуру решающее значение имеет тот факт, что Франция является производителем и экспортером энергии.
Источник:Reuters
Автор:Ингела Воробьева
Теги: